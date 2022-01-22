И дочку с сыном нарядила: Топурия в черном корсете предстала за праздничным столом с мужем

Певица устроила праздник для наследника от Льва Деньгова. Она поделилась трогательными семейными кадрами.

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Она уже много лет выступает на сцене. Артистка может похвастаться не только популярностью. В 2020 году она сыграла свадьбу с дипломатом Львом Деньговым.

У пары вскоре родился сын Адам. Примечательно, что у нее есть дочка Оливия от первого брака. Она также дружит с детьми своего мужа от прошлых отношений. Недавно они все вместе отдохнули в Дубае.

А вот 21 января Топурия отметила день рождения сына. С утра она украсила дом воздушными шарами. Дочку певица нарядила в белоснежное платье с рюшами. А именинник предстал в брюках и рубашке.

Малыш играл с шариками, сидя на полу. А позже артистка сделала семейное фото. Она взяла кроху на руки, не пряча его лицо. Рядом был Деньгов, облаченный в вязаный кардиган и брюки.

Уже вечером Кети собрала друзей за праздничным столом. Она облачилась в черное платье с корсетом и жакет в тон. Наряд подчеркнул ее талию, рядом с ней сидел возлюбленный.

«У меня самая красивая подруга! А за ней красивый муж, который прячется», — сказала гостья. «Он старый и страшный», — пошутила звезда.

Поклонники восхитились праздником. Многие одарили комплиментами молодую маму. «Какие все красивые все», «Очень милый малыш», «Какой крохотный носик», «Очень элегантная», «Вся семья вместе, какой кайф», «Сынок такой джентельмен», «У вас чудесные детки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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