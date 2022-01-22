«Пополнение в семье»: Екатерина Волкова спровоцировала слухи о беременности

Екатерина Волкова спровоцировала слухи о беременности. 47-летняя актриса приняла решение поменять квартиру. Однако у артистки возникли проблемы, так как она использовала при покупке прошлой квартиры материнский капитал и должна была наделить долями всех детей, чем теперь и занимается.

«Все спрашивают, что у меня случилось. Рассказываю. В связи с ожидаемым пополнением в семье, я решила продать одну квартиру и купить другую», — рассказала Волкова в Instagram.

Подписчики тут же стали интересоваться, о каком пополнении идет речь. На что артистка пообещала, что скоро все расскажет.

В марте 2020 года в возрасте 77 лет ушел из жизни бывший муж Волковой писатель Эдуард Лимонов. У писателя и актрисы двое детей — 14-летний Богдан и 12-летняя Александра.

Екатерине Волковой часто приписывают роман с коллегой по сериалу «Скорая помощь» Петром Баранчеевым. Актриса признается, что с Петром у них исключительно дружеские отношения. Актер женат и воспитывает дочь.

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