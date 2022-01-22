«Красавцев не жду»: Анна Калашникова мечтает о новом возлюбленном

Артистка вспомнила, как была счастлива с миллионером.

Модель Анна Калашникова рассказала, что нуждается в любящем и заботливом мужчине. Знаменитость задумалась о собственной свадьбе.

Напомним, перед Новым годом Анна Калашникова призналась, что рассталась с бойфрендом Иваном Семеновым. Артистка записала грустную песню, слова которой оказались пророческими. Так посчитала сама Анна.

Калашникова не вдавалась в подробности разрыва с бизнесменом. А недавно заявила, что ей разбили сердце.

«Прошлый январь был прекрасным. Мы с моим бывшим молодым человеком встретили Новый год в Дубае. Потом я сделала Ивану сюрприз, организовав его день рождения. Мы были очень счастливы и планировали общих детей, свадьбу. И хотя из-за пандемии дата торжества была не назначена, я тайком выбирала платье…И даже сейчас, когда после двух лет серьезных отношений мне разбили сердце, белоснежные наряды – фавориты моего гардероба», – написала Анна в личном микроблоге.

Анна отметила, что в белоснежном платье автоматически задумывается о своей свадьбе:

«Каждый день просыпаюсь и думаю: когда же состоится самая долгожданная встреча в моей жизни. Честно скажу: красавцев не жду. Это не главное. Важно, чтобы мой муж полюбил меня и моего сына Данечку, чтобы он стал для малыша заботливым отцом».

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