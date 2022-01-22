«В материнском сердце много места»: Наталья Подольская поздравила сына Ваню с днем рождения

Певица Наталья Подольская поделилась радостными моментами материнства. В день рождения своего младшего сына знаменитость удивилась всеобъемлющему сердцу родителя.

Отметим, что наследник Подольской подрос. Ване уже год и три месяца. Артистка призналась в безграничной любви к малышу. При этом жена музыканта Владимира Преснякова без ума от старшего сына.

«Сегодня 22 января и сегодня Ванечке год и три месяца! Любимый сынок. И один и второй! Так это удивительно, как в материнском сердце много места. Давайте еще раз поздравим Ванюшу в его правильную дату – 22», – написала Подольская в личном микроблоге.

Поклонники семьи Подольской поздравили счастливую мамочку с ее персональным праздником: «Очень классные парни! Поздравляем Ванечку», «Пусть растет Ванечка на радость родителям и близким», «Крепкого здоровья! Ванечка похож на вашу маму».

Напомним, ранее Наталья Подольская показала, как проходят будни заботливого папы у ее мужа Владимира Преснякова. Артист поиграл с сыновьями на детской площадке.

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