20 января умер актер из «Бойцовского клуба» и певец Мит Лоуф. Информация о смерти появилась в официальном аккаунте Facebook. Причина смерти не названа. Уточняется только, что скончался певец в окружении близких людей.

«Его удивительная карьера длилась 6 десятилетий, когда он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах, включая «Бойцовский клуб», «Фокус», «Шоу ужасов Рокки Хоррора» и «Мир Уэйна». «Bat Out of Hell» остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен», — говорится в сообщении на Facebook.

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Эдей родился в 1947 году в Техасе в семье учительницы и полицейского-алкоголика. Мать умерла от рака, когда ему было пятнадцать. Сбежав из дома в Лос-Анджелесе, работал вышибалой в ночном клубе. Чуть позже основал свою первую группу.

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