«Держим ситуацию на контроле»: актера Олега Тактарова избили на мексиканском курорте

Бывший боец UFC уже идет на поправку.

Актера Олега Тактарова избили на мексиканском курорте. Бывший боец UFC отдыхал на побережье Карибского моря, когда его жестоко избили несколько мужчин. Однако инцидент произошел довольно давно и сейчас жизни Тактарова ничего не угрожает.

«Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия», — заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский ТАСС.

больше по теме Олег Тактаров посоветовал важное упражнение для детей Актер и спортсмен рассказал, как научить ребенка избегать опасных травм головы.

Также дипломат добавил, что актер и кинорежиссер сразу обратился в полицию. Дело о нападении на Олега Тактарова продолжается.

«Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет», — добавил Трояновский.

По предварительной информации, Тактаров вступился в отеле за девушку, которая спорила с охраной. Конфликт перешел в потасовку.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.