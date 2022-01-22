«Держим ситуацию на контроле»: актера Олега Тактарова избили на мексиканском курорте

Актера Олега Тактарова избили на мексиканском курорте. Бывший боец UFC отдыхал на побережье Карибского моря, когда его жестоко избили несколько мужчин. Однако инцидент произошел довольно давно и сейчас жизни Тактарова ничего не угрожает.
«Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия», — заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский ТАСС.
Также дипломат добавил, что актер и кинорежиссер сразу обратился в полицию. Дело о нападении на Олега Тактарова продолжается.
«Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет», — добавил Трояновский.
По предварительной информации, Тактаров вступился в отеле за девушку, которая спорила с охраной. Конфликт перешел в потасовку.
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