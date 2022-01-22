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«Держим ситуацию на контроле»: актера Олега Тактарова избили на мексиканском курорте

Бывший боец UFC уже идет на поправку.

«Держим ситуацию на контроле»: актера Олега Тактарова избили на мексиканском курорте
Олег Тактаров. Фото: globallookpress.ru

Актера Олега Тактарова избили на мексиканском курорте. Бывший боец UFC отдыхал на побережье Карибского моря, когда его жестоко избили несколько мужчин. Однако инцидент произошел довольно давно и сейчас жизни Тактарова ничего не угрожает.

«Мы держим ситуацию на контроле, Тактаров не просил никакого содействия», — заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Андрей Трояновский ТАСС.

Также дипломат добавил, что актер и кинорежиссер сразу обратился в полицию. Дело о нападении на Олега Тактарова продолжается.

«Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет», — добавил Трояновский.

По предварительной информации, Тактаров вступился в отеле за девушку, которая спорила с охраной. Конфликт перешел в потасовку.

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