«Света разошлась»: Ходченкова в купальнике без лямок раздвинула ноги в стороны, показав трепетную мякоть

Звезда позировала на Мальдивах в свой день рождения.

39 лет исполнилось актрисе Светлане Ходченковой. В это сложно поверить, ведь звезда находится в отличной форме, которую с удовольствием демонстрирует сейчас на Мальдивах.

Знаменитость улетела на острова, чтобы приятно отметить день рождения. Праздник для нее начался с сюрприза. Утром, открыв глаза, она увидела за окном воздушные шарики, а также накрытый столик в номере.

Светлана Ходченкова устроила в честь именин фотосессию в райском местечке, знаменитость запечатлелась в алом платье со шлейфом, а также в бикини без лямок. Кадры в секси-купальнике сильно впечатлили ее поклонников, ведь позы артистка выбирала максимально эротичные.

На последнем снимке Ходченкова разбросала ноги в стороны, эффектно показывая свои мягкие бедра.

«Света разошлась», «Вид сверху лучше», «Невероятная», «Фигурка – огонь», «Ого, вот так мышцы!» — восхитились фолловеры.

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