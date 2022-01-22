«Работы очень много»: Настя Ивлеева на карантине не теряет времени зря

Блогер поделилась тем, как проходит ее изоляция.

Телеведущая Настя Ивлеева поговорила со своими фолловерами о занятиях во время карантина.

Насте уже легче, однако к вечеру у нее появляется слабость. Поэтому блондинка старается побольше спать. А еще Настя не отказывает себе во вкусной еде.

«У меня все просто топ! Я ем, сплю и смотрю телевизор. Что в принципе мне нравится», – похвасталась блогер.

Несмотря на болезнь, бывшая жена шоумена Элджея пытается работать.

«Просыпаюсь я более или менее, а к вечеру чувствую лютую слабость. У меня такие вспышки. Температуры нет, я хорошо лечусь. Но вообще не хочется ничего воспринимать. Я сегодня провела два рабочих Зума. Работы очень много, я стараюсь что-то делать», – призналась Ивлеева в своем Telegram-канале.

«Такие дела. Вы себя берегите, это все не шутки», – предупредила своих поклонников Настя.

Напомним, ранее Настя Ивлеева рассказала о наличии у себя прививки от ковида. Знаменитость после возвращения из Мексики заболела коронавирусом.

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