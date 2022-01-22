«Должны быть у каждой»: Бородина после совета Хромченко предстала в джинсах – хите сезона

Ксения Бородина также поддержала тренд на тельняшки.

Ксения Бородина отметилась с подругами в динамичном луке, объединив в образе джинсы-трубы с кофтой-тельняшкой и изящными красными туфельками.

Брюки из денима отлично подчеркнули тонкую талию ведущей благодаря высокой посадке.

«У женщины должны быть джинсы-трубы, особенно в нынешнем сезоне», — говорила про эту актуальную вещицу Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор».

Отметим, что такие джинсы не только отлично показывают талию у стройных дам, но и хорошо скрывают лишние сантиметры, если таковые имеются. А все из-за свободного кроя и объема ткани.

К слову, еще один ведущий модного шоу Александр Васильев высказывался о другой детали образа Ксении Бородиной – тельняшке.

«Хотите быть стильной? Имейте хотя бы одну тельняшку в своем гардеробе», — советовал историк моды.

Они, по мнению эксперта, никогда не выходят из трендов.

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