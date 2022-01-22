Свой и родительский дом в США, ранчо в Санта-Барбаре: какой недвижимостью владеет Шарапова

Российская теннисистка за свою карьеру заработала почти сорок миллионов долларов.

Теннисистка Мария Шарапова за свою профессиональную карьеру заработала баснословную сумму – почти сорок миллионов долларов. В США у нее сразу несколько домов.

В 2004 году звезда купила свой первый дом. Это особняк Брейдентоне во Флориде по соседству с теннисной академией Ника Боллетьери. Особняк стоит примерно 300 тысяч долларов. В доме шесть спален и четыре санузла, также есть уличный бассейн и причал.

В 2020 году Мария Шарапова купила себе трехэтажный дом в пригороде Лос-Анджелеса на берегу океана. Стоимость жилья – несколько миллионов долларов. Помещение разделено на два крыла. В одном гостиная, столовая и кухня на первом этаже. Спальня самой теннисистки — на втором. Второе крыло — спальни для гостей.

Также у теннисистки есть ранчо в предгорьях Санта-Барбары около города Саммерленд. Всего жилой комплекс состоит из трех зданий.

Главный особняк оформлен в балийском стиле. Отделка комнат выполнена из натурального дерева, украшают пространство статуи Будды, ковры и полотна на стенах. Второй дом — для гостей. Он выполнен в старинном французском стиле: антикварная мебель, изумрудные диваны на фоне горчичных стен. Третий домик — для смотрителя, с конюшней. Конюшня оборудована пятью стойлами, рядом находится загон для лошадей.

Напомним, что в прошлом году Мария Шарапова объявила о помолвке с бизнесменом Александром Гилксом. В ближайшее время пара должна сыграть свадьбу, сообщает «Спорт-Экспресс».

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