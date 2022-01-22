«Прям девочка!»: Дарья Повереннова показала стройную фигуру в спортивном зале

Жена предпринимателя Андрея Шаронова – Дарья Повереннова – разместила в личном микроблоге снимок из спортивного зала. Знаменитость в коротких шортиках улыбалась возле беговых дорожек.

Дарья призналась, что пришла на фитнес раньше всех. Повереннова позанималась в гордом одиночестве. Пока одни выбирают понежиться в постели в свой выходной, актриса берет с собой яркую спортивную форму и спешит на бег.

«Я тут одна! Бодрого утра всем! Как настроение? Ну а я побежала», – похвасталась своей силой воли Дарья.

«Стройная красавица», «Дарья, ну нельзя же так меняться, вы прям девочка на этом фото! Браво!», «Красавица и спортсменка», «Какая вы стройная, Дарья!», «Приятно видеть красивую во всем женщину», «Какая вы молодец! Мотивируете», «Вот сила воли у вас, а мы спим», «Спортсменка, комсомолка, красавица», – восхитились Поверенновой поклонники.

Напомним, ранее Дарья Повереннова отметила с мужем Международный день объятий. Актриса призывает всех чаще обниматься.

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