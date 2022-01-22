«Родился ребенок от суррогатной матери»: Ник Джонас и Приянка Чопра впервые стали родителями

Музыкант Ник Джонас и его жена актриса Приянка Чопра впервые стали родителями. Первенца паре родила суррогатная мать.

«Мы очень рады подтвердить, что у нас родился ребенок от суррогатной матери. Мы с уважением просим о конфиденциальности в это особое время, поскольку мы сосредоточены на нашей семье. Большое спасибо», — поделилась артистка в своем Instagram.

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Пол и имя новорожденного Приянка не раскрыла, однако инсайдеры сообщают изданию PageSix, что это девочка.

Пара поженилась в 2018 году. Индийская актриса и американский музыкант провели два торжества. Первое — по индийским традициями и второе — по европейским канонам. Церемонию бракосочетания провел отец Ника Джонаса.

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