«Я еще массаж умею!»: пополневшая Стриженова устроила мужу романтический вечер в спа-комплексе

Екатерина Стриженова рассказала своим поклонникам, что немного поправилась во время новогодних праздников. И хотя многие ее поклонники написали звезде в Instagram, что она прекрасно выглядит, ведущая отправилась в подмосковный оздоровительный комплекс, чтобы вернуться в форму.

Как оказалось, Екатерина Стриженова решила совместить приятное с полезным. Звезда отправилась в санаторий не одна, а с мужем Александром Стриженовым. С ним знаменитость провела романтический вечер в местном спа-комплексе.

«Я еще и массаж умею делать!» — заявила теледива.

Любимица российской публики нежно прильнула к мужу, запечатлевшись для личного блога.

«Какой кайф! Хочу к вам!» — отметилась в комментариях к посту дочь Стриженовых Саша. «Красавцы! Молодцы!» — похвалила звезд певица Александра Савельева.

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