«Записывал их за 15 минут и убегал по своим делам»: Артик припомнил своей бывшей Асти прошлые обиды

Музыкант Артем Умрихин намекнул, что экс-коллега меньше вкладывалась, чем он сам.

После сольного дебюта Анны Асти ее бывший напарник по музыкальному дуэту не стал молчать. Артем Умрихин поделился подробностями работы с Анной Дзюбой.

Артик признался, что делал очень много для их с Асти дуэта. Напомним, что Умрихин не только исполняет музыкальные композиции, но и продюсирует коллектив Artik & Asti. Поэтому артист в первую очередь приписывает успехи дуэта себе.

Артем Умрихин намекнул, что Анна Дзюба не заботилась о коллективе так, как делал это он:

«Все наши достижения за эти годы — это песни, которые писал и находил я благодаря своему вкусу и чутью, когда другие не обращали на них внимания, песни, которые я продюсировал и дорабатывал со своей командой, песни, которые создали целое направление и жанр в музыке за последние 10 лет и стиль, на который многие авторы и исполнители равнялись и равняются».

«А кто-то и вправду, как и было сказано на пресс-конференции, просто приезжал, записывал их за 15 минут и убегал по своим делам. Я ничего не сжигаю, не испепеляю, привык созидать, поэтому несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только Бог. Но я буду продолжать делать, то что делал всю свою сознательную жизнь — музыку», – добавил Умрихин в личном микроблоге.

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