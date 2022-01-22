«Мы очень гордимся нашим шоу»: Синтия Никсон – об обвинениях Криса Нота в домогательствах

Сцену с актером уже вырезали из продолжения «Секса в большом городе».

Американская актриса Синтия Никсон поддержала санкции против коллеги Криса Нота, обвиняемого в изнасилованиях. Создатели сериала «И просто так» вырезали сцену с актером из финала продолжения «Секса в большом городе». Исполнительница роли Миранды Хобс сочла это решение верным.

«Я думаю, нам очень повезло, что эти изменения удалось внести, и теперь мы очень гордимся нашим шоу», — сказала актриса в интервью Entertainment Tonight.

Напомним, несколько девушек обвинили Криса Нота в домогательствах. Актер назвал все обвинения в его адрес клеветой и уже нанял адвоката, который будет представлять его интересы. Однако карьера актера уже пострадала: его уволили из агентства и отказывают в ролях.

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