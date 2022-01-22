«Не уверена, что мне это нравится»: Бритни Спирс покрасила волосы в фиолетовый

Бритни Спирс решила кардинально сменить образ и покрасила волосы в фиолетовый. Поп-звезда опубликовала в своем микроблоге видео, где она в черном мини-платье с глубоким декольте и красных сапогах демонстрирует новый цвет волос.

«Вот я с фиолетовыми волосами. Мне скучно, ладно? Очень скучно, поэтому моя маникюрша сказала: сделай это! Девушка… я сделала это, но не уверена, что мне это нравится, но, эй… Вот я в мини-платье за 100 долларов с моих ботинках», — написала Спирс в своем Instagram.

В отличие от звезды, поклонники в восторге от перемен своего кумира.

«Люблю фиолетовые волосы», «Королева фиолетового», «Люблю тебя, Бритни, ты потрясающая», — пишут в комментариях.

Певица продолжает штурмовать социальную сеть с момента, как ее освободили от 13-летней опеки.

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