Звезда «Содержанок» Владимир Мишуков показал взрослого сына, похожего на него

Артист Владимир Мишуков поделился свежей фотографией с отдыха на Шри-Ланке. Знаменитость поцеловал взрослого сына Евгения и рассказал о своих буднях счастливого отца.

Мишуков признался, что дети выросли, а он по-прежнему любит с ними нянчиться. Своего старшего сына Евгения Владимир крепко обнял и поцеловал в плечо во время путешествия на Шри-Ланке.

«Когда твой ребенок больше тебя. Сколько времени я провел со своими детьми в их детстве, знают только они. Где я с ними только не таскался и чего мы только не вытворяли. Особенно со старшим сыном Женей, которому вот-вот исполнится 27 лет», – заявил Мишуков.

Отдыхать вместе с ними было для меня в течение почти четверти века естественным и органичным времяпрепровождением. Прошли годы. Но до сих пор, когда они уже все выросли и живут самостоятельно, мне безгранично радостно разделять отдых вместе с ними, как, например, в этот раз на Шри-Ланке», – признался Владимир.

Поклонники актера остались в восторге от заботы отца в отношении детей:

«Какие же вы крутые, парни!», «Ужасно трогательно!», «Сын на вас похож», «Лучший отец».

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