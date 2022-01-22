«Говорили, что не его роль»: Иншаков рассказал, кто был против участия Безрукова в «Бригаде»

По словам каскадера, он сразу поставил всех перед фактом, что именно этот актер будет Сашей Белым.

Каскадер Александр Иншаков заявил, что продюсеры телеканала «Россия», с которыми он делал сериал «Бригада», изначально были против, чтобы главную роль сыграл актер Сергей Безруков.

«Говорили, что не его роль. Безруков в то время еще не был звездой. А я хорошо знал уровень Сергея, он же до этого снимался у меня в «Крестоносце», «Крестоносце-2». Подтягивал потихонечку. Мы и сценарий «Бригады» писали под Безрукова». Александр Иншаков

По словам Иншакова, он сразу сказал Безрукову, чтобы тот не волновался. Сашей Белым будет только он. Продюсеров в итоге он просто поставил перед фактом. Он был уверен в этом актере. После премьеры в этом смогли убедиться все, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сериал «Бригада», вышедший в начале двухтысячных годов, вмиг стал культовым и очень популярным. Его снял режиссер Алексей Сидоров.

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