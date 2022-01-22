«Ждет, когда он Карпович бросит»: Агата Муцениеце собрала все памятные моменты из путешествия с детьми

Среди последних публикаций личного микроблога исполнительницы главной роли в сериале «Закрытая школа» Агаты Муцениеце появились кадры с отдыха в Дубае. Знаменитость таким образом простилась с Арабскими Эмиратами.

Агата показала, как дети резвились на пляже. Тимофей и Мия гуляли с мамой по Всемирной выставке и ужинали блюдами местной кухни. Но самым запоминающимся для детей событием стал приезд отца.

Павел Прилучный отдохнул вместе с детьми и бывшей женой. Обычно актер проводит выходные с детьми отдельно от экс-возлюбленной. Но после дня рождения сына Прилучный воссоединился с Муцениеце.

Поклонники артистов мечтают, чтобы Павел Прилучный бросил Мирославу Карпович.

«Дубай! До встречи!», – попрощалась Агата.

«Мне кажется вся страна ждет, когда он Карпович бросит», «Как приятно видеть вас вместе», «Все-таки вы очень красивая пара», «Молодцы, ради деток провели отпуск», «Какие вы молодцы! Такой подарок детям сделали. Отдохнули вместе!», – написали поклонники Агаты и Павла.

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