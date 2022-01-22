«Никита совершенно обалдевший»: Иншаков назвал сумму, которую выиграл в казино с Михалковым

Каскадер Александр Иншаков вспомнил, как вместе с Никитой Михалковым пришел однажды в казино на Каннском фестивале и забрал серьезный приз. По его словам, режиссер все проиграл, а у него осталась одна фишка. Причем довольна крупная.
По словам Иншакова, Михалков предложил ему покинуть казино. Каскадер, уходя, бросил фишку на стол, не глядя. Она упала на номер 13, который в итоге и выпал.
«Сгребаю фишки. Никита совершенно обалдевший. Ну ты, говорит, прушник. А я одну фишку не успел убрать с номера. Барабан крутится — снова 13 выпадает! Поменял на деньги и ушел. Около 20 тысяч долларов. Самый легкий заработок в моей жизни. В первый и последний раз упало с неба».
Напомним, что Александр Иншаков один из самых известных каскадеров в стране. Через несколько дней ему исполнится 75 лет, сообщает «Спорт-Экспресс».
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