Исполнительница роли Мэри Кроули из «Аббатства Даунтон» выходит замуж

Стало известно, что артистка Мишель Докери помолвлена с агентом по поиску талантов Джаспером Уолтером-Бриджем.

Долгое время исполнительница главных ролей в сериале «Аббатство Даунтон» и фильме «Джентельмены» не могла отойти от смерти первого жениха Джона Дайнина. 34-летний возлюбленный знаменитости умер от редкой формы рака.

Поклонники актрисы удивлялись, потому что на момент трагедии в жизни Мишель, ее героиня в сериале «Аббатство Даунтон» тоже потеряла любимого.

Более трех лет Мишель Докери встречалась с братом английской актрисы, сценариста и телепродюсера Фиби Уоллер-Бридж. А теперь сказала избраннику заветное «да». О помолвке звезд сообщили в Mirror.

Напомним, что в конце прошлого года вышел трейлер второго полнометражного фильма «Аббатство Даунтон». Сама кинокартина получила название «Новая эра» и дату выхода — 18 марта 2022 года.

История аристократической семьи транслировалась на экранах в 2010–2015 годах. Всего вышло шесть сезонов фильма, показывающего английскую аристократию начала XX века.

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