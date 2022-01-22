Грядет пополнение: у дочки Пелагеи от Телегина скоро появится братик или сестренка

Иван Телегин летом прошлого года женился на Марии Гончар.

Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин развелись в конце 2019 года. Артистка воспитывает их дочь Таисию, у которой вскоре может появиться братик или сестренка.

Все дело в том, что пользователи Сети заподозрили нынешнюю жену спортсмена – владелицу туристической компании Марию Гончар в беременности. К таким выводам фолловеры пришли после того, как 33-летняя блондинка перестала публиковать фото в купальниках и облегающей одежде. В последнее время она предпочитает наряды свободного кроя.

«Телегин молодец! У Таси будет братик или сестренка? Беременна?» — рассуждают подписчики пары в Сети.

Однако ни хоккеист, ни его нынешняя супруга стараются не говорить о личной жизни.

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