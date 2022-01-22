Сказочно красиво: Барановская показала, как отдыхает на Мальдивах в компании молодого фотографа

Телеведущая уехала на курорт без детей от Аршавина.

Юлия Барановская улетела в отпуск без детей от Андрея Аршавина. Компанию на Мальдивах ей составил 33-летний фотограф Алексей Сизганов. В своем инстаграме она делится моментами отдыха, а также показала, как выглядит отель, в котором пара остановились.

Стоимость вилл, а Барановская выбрала именно виллу у океана в отеле Intercontinental Maldives, составляет порядка 120 тысяч рублей за сутки.

Напомним, это не первое путешествие Барановской в компании Сизганова. Ранее они побывали на Байкале и Архангельской области. К слову, Сизганова считают одним из перспективных молодых фотографов Москвы, который работает со звездами шоу-бизнеса. В его инстаграме можно увидеть снимки Веры Брежневой, Филиппа Киркорова, Ани Лорак и других.

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