«Оле нужно работать»: Штурм объяснила, почему Федосеева-Шукшина оказалась в доме престарелых

По словам певицы, находиться все время рядом с больным человеком крайне сложно.

Певица Наталья Штурм объяснила, почему дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга определила свою 83-летнюю маму в дом престарелых.

«Я думаю, что Ольга, видя повышенное внимание общественности к матери, прибегла к этому варианту как к крайнему для спасения ее жизни. Оле нужно работать, Маше – тоже. Находиться круглосуточно с человеком, у которого есть проблемы со здоровьем, невероятно сложно». Наталья Штурм

По словам Натальи Штурм, ее собственная мама десять лет ухаживала за парализованной бабушкой. Они жили вчетвером в однокомнатной квартире. Запах болезни, как заметила певица, стоял повсюду. Мать исполнительницы постоянно переворачивала родительницу, чтобы у той не образовались пролежни. Это, как сказала Штурм, был просто ад, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Лидия Федосеева-Шукшина пробудет в доме престарелых минимум 21 день. При этом стало известно о своеобразных порядках в пансионате. Там, как недавно выяснилось, вытягивают деньги с клиентов на дополнительные лечебные процедуры.

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