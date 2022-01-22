Кожаные брюки, прозрачный топ и рубашка в клетку: Лиза Пескова посетила выставку, посвященную Виктору Цою

Еще одним звездным гостем мероприятия стал Рома Зверь.

В одном из последних постов личного микроблога дочери Дмитрия Пескова – Лизы Песковой – появилась фотография знаменитости в модном образе на выставке в московском Манеже.

Лиза пришла посмотреть на проект «Виктор Цой. Путь героя» в черных кожаных брюках, прозрачном топе и клетчатой рубашке.

«Вчера вечером сходила в Манеж на открытие выставки, посвященной Цою. Удивительно, как энергетика людей того времени, которую, кажется, сейчас встретишь не так часто, передается через фото, видео, личные вещи и инсталляции… Ощущение, что Цой реально жив», – призналась Лиза.

«Кстати, купила футболку «Спасем мир». Тот случай, когда внимательно читаешь описания, слушаешь и проникаешься прошлым, в котором сам не бывал», – добавила Пескова.

К слову, одними из первых вместе с наследницей Дмитрия Пескова выставку посмотрели певец Рома Зверь и журналист Владимир Познер.

Напомним, ранее Лиза Пескова вместе с моделью и подругой Алесей Кафельниковой посетила Бал дебютанток. Блондинка выбрала для торжества фисташковое платье.

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