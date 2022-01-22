«Это то, что остается за кадром»: загорелая Барановская позировала в платье с декольте до пупка

Юлия Барановская улетела на Мальдивы. Компанию ей составил молодой фотограф Алексей Сизганов. Парочка остановилась в фешенебельном отеле, номер в котором достигает 120 тысяч рублей за сутки.

В своем инстаграме Юлия показала кадры с очередной фотосессии. Телеведущая нарядилась в белое платье с декольте до пупка. Оттенок наряда эффектно подчеркнул сочный загар многодетной мамы.

«Съемка – огонь! Это то, что всегда остается за кадром», — написала Барановская.

Добавим, что эта поездка вместе с Сизгановым для Барановской не первая. Ранее они успели побывать на Байкале, а также в Архангельской области, где устроили скандальную фотосессию с бельками.

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