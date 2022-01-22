«Не ограничиваем пребывание»: в пансионате обозначили сроки нахождения у них Федосеевой-Шукшиной

Как отметил специалист по связям с общественностью Ольга Акатова, актриса уже занимается ЛФК.

Специалист по связям с общественностью пансионата «Идиллия» Ольга Акатова обозначила сроки нахождения в доме престарелых актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.

«В нашей резиденции рекомендуемый срок пребывания двадцать один день. При этом мы не ограничиваем время пребывания для наших гостей. А дальше все по усмотрению Ольги Васильевны и самой Лидии Николаевны». Ольга Акатова

Как заметила Ольга Акатова, Федосеева-Шукшина активно занимается ЛФК, читает книги. Она уже подружилась с шеф-поваром, который специально для нее составил меню. Через несколько дней актриса станет посещать аниматоров на групповых занятиях и сад, где будет гулять, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в дом престарелых 83-летнюю Федосееву-Шукшину определила дочь Ольга. Она заявила, что ей сложно ухаживать за мамой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.