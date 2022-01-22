«Не ограничиваем пребывание»: в пансионате обозначили сроки нахождения у них Федосеевой-Шукшиной

Специалист по связям с общественностью пансионата «Идиллия» Ольга Акатова обозначила сроки нахождения в доме престарелых актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной.
«В нашей резиденции рекомендуемый срок пребывания двадцать один день. При этом мы не ограничиваем время пребывания для наших гостей. А дальше все по усмотрению Ольги Васильевны и самой Лидии Николаевны».
Как заметила Ольга Акатова, Федосеева-Шукшина активно занимается ЛФК, читает книги. Она уже подружилась с шеф-поваром, который специально для нее составил меню. Через несколько дней актриса станет посещать аниматоров на групповых занятиях и сад, где будет гулять, сообщает «Собеседник».
Напомним, что в дом престарелых 83-летнюю Федосееву-Шукшину определила дочь Ольга. Она заявила, что ей сложно ухаживать за мамой.
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