Теперь на спорте: Ксения Бородина в кроп-топе и легинсах показала подтянутую фигуру

После «Ледникового периода» телеведущая взялась за свою физическую форму.

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина в прошлом сезоне принимала участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Девушка так увлеклась тренировками и физнагрузкой, подчас непосильной и выматывающей, что теперь, кажется, не мыслит себя без тренировок.

По возвращении с Мальдив, где Бородина с дочками провела новогодние каникулы, она поспешила записаться в спортзал. И после занятий показала свою подтянутую фигуру, позируя себе в кроп-топе и легинсах.

Отметим, что тренировки на льду были у Бородиной на протяжении нескольких месяцев. Все это время ей помогал осваивать катание олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!