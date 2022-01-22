«У меня умирал папа»: Андрей Бедняков признался, что шутил на «Орле и решке» в очень трудный момент

Команда шоу «Орла и решки» в предверии выпуска документального фильма о своем проекте поинтересовалась у ведущих о самых непростых моментах за годы съемок.

Телеведущий Андрей Бедняков отметил, что навсегда запомнит выпуск из Норвегии.

«Для меня самый плохой момент в «Решке», когда… Когда мы снимали Норвегию… Вот та съемка для была самая ужасная, потому что у меня умирал папа. Я ему звонил, он меня спрашивал, когда я приеду. А мне надо было снимать программу. И никто не может себе представить, насколько это сложно — не показывать, как тебе плохо. Я смотрю сейчас выпуск с Норвегией и понимаю: этого не видно, хотя мне было так фигово!», – признался Бедняков.

«Утром я сел в самолет. Через два часа меня встречали в Донецке… Я приехал к папе, и он умер. Он меня дождался, но он уже был… Верю, что папа меня слышал… Люди иногда пишут фигню, мол, вот вы недорабатываете, вы зажрались. Пересмотрите просто этот выпуск. Кто скажет, что я хоть как-то показал происходящее в семье? Для меня было самым сложным — шутить», – заявил Андрей для «Орла и решки».

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