«Это естественный процесс, как в любой семье»: Пашу объяснил, почему Мот покидает Black Star

Руководитель лейбла Black Star Пашу Курьянов объяснил, почему популярный среди молодежи рэпер Мот покидает коллектив, который прославил его на всю страну.

«Мот — это наша отдельная, очень большая гордость и любовь. За 2021 год была создана новая взлетная полоса из пяти больших релизов, возглавлявших топ-чарты всех стриминговых сервисов. Дальнейшее движение Матвей продолжит уже самостоятельно». Пашу Курьянов

По словам Пашу Курьянова, выход артистов из лейбла – процесс нормальный и удивляться здесь в общем-то нечему. «Это естественный процесс, как в любой семье», — заявил муж певицы Ханны.

Напомним, что рэпер Мот девять лет был в лейбле Black Star. Здесь он сделал себе имя и стал узнаваем на всю страну, сообщает peopletalk.ru.

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