«Я знаю, как все было»: пасынок Макеевой высказался о своих отношениях с родной мамой

Старший сын Романа и Светланы Мальковых – 17-летний Андрей весной прошлого года перебрался жить к отцу и мачехе в Москву. Ранее юноша сообщал, что не общается со своей родной мамой.
Некоторых подписчиков беспокоят такие отношения родных людей, поэтому Андрею периодически задают вопросы, касающиеся его мамы.
«Возвращайся к маме, она у тебя лучшая!» — написали фолловеры Андрею.
«У меня вообще нет сил шутить или что-то доказывать. Я знаю, как все было и вы все знаете, просто не хотите это осознавать», — ответил Мальков.
Напомним, Светлана Малькова и трое ее младших детей остались жить в Словении. Ранее художница рассказывала, что зарабатывает на жизнь тем, то рисует и помогает убирать апартаменты.
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