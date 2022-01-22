«Я знаю, как все было»: пасынок Макеевой высказался о своих отношениях с родной мамой

17-летний Андрей живет с актрисой и отцом в Москве.

Старший сын Романа и Светланы Мальковых – 17-летний Андрей весной прошлого года перебрался жить к отцу и мачехе в Москву. Ранее юноша сообщал, что не общается со своей родной мамой.

Некоторых подписчиков беспокоят такие отношения родных людей, поэтому Андрею периодически задают вопросы, касающиеся его мамы.

«Возвращайся к маме, она у тебя лучшая!» — написали фолловеры Андрею.

«У меня вообще нет сил шутить или что-то доказывать. Я знаю, как все было и вы все знаете, просто не хотите это осознавать», — ответил Мальков.

Напомним, Светлана Малькова и трое ее младших детей остались жить в Словении. Ранее художница рассказывала, что зарабатывает на жизнь тем, то рисует и помогает убирать апартаменты.

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