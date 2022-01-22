Умер звезда сериала «Ранетки» Арнис Лицитис

Стало известно, что умер советский и латвийский актер Арнис Лицитис.

Латвийский спортивный фотограф Зигизмундс Залманис сообщил в своем микроблоге о смерти друга:

«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино».

Арнис Лицитис умер в ночь на субботу, 22 января 2022 года. В последние годы жизни артист жил, как все пенсионеры. Однако Лицитис охотно соглашался на съемки в кино, если поступали предложения. Жены и детей рядом с артистом не было. Лицитису так и не удалось связать себя узами брака.

Артист известен по ролям в популярных кинокартинах. Арнис Альфредович сыграл в фильмах «Вор в законе», «Узник замка Иф», «Трудно быть Богом», а также в сериале «Ранетки».

Настоящую славу Лицитису принесла роль жокея Аллана Йорка в фильме «Фаворит». К слову, Арнису Альфредовичу было на роду написано стать артистом. Лицитис рос в актерской семье.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.