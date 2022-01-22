Карнавал работает, Шпулька отдыхает: Юлия Гаврилина едва втиснула пышные прелести в комбинезон не по размеру

Пока одна звезда TikTok Валя Карнавал трудится в поте лица, запуская новое шоу на СТС, другая, ее лучшая подруга Юлия Гаврилина, наиболее известная в Сети как Юлька Шпулька, решила улететь подальше от работы и махнула за океан.

Отдыхать Шпулька улетела в Мексику. Оттуда 19-летняя красотка уже вовсю радует фанатов снимками с пляжа, проводит экскурсии по окрестностям, много фотографирует себя.

На новой серии ночных снимков блондинка позировала в тесном облегающем комбинезоне с модным принтом тай-дай. Свою пышную грудь в столь узкое декольте красотка еле втиснула. Что вышло, то вышло – судя по комментариям под фото, фанатам понравилось.

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