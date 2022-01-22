«Роли на 99% про эдакую простоватую девушку»: почему Михалкова ушла из «Уральских пельменей»

Артистка была на ведущих ролях в юмористическом коллективе с 2009 по 2019 год.

Артистка Юлия Михалкова в 2019 году неожиданно для многих приняла решение уйти из шоу «Уральские пельмени», где долгое время была одной из главных звезд коллектива.

Как выяснилось, в какой-то момент она поняла, что «боится застрять в одном образе». Звезде захотелось новых вызовов, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

«Мои роли на 99% про эдакую простоватую девушку. Конечно, это хороший, эмоциональный образ, но он занимает лишь малую часть широкого спектра образов, которые я как актриса могу вытягивать». Юлия Михалкова

Ранее другой шоумен «Уральских пельменей» Сергей Исаев называл несколько другие причины ухода Юлии Михалковой из коллектива. В какой-то момент она захотела войти в состав акционеров юмористической команды, однако ей не пошли навстречу. Тогда она решила хлопнуть дверью.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.