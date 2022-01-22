«Я тоже бездарный комик!»: Илья Соболев «прошелся» по таланту Павла Воли

Накануне состоялся пилотный выпуск проекта Ильи Соболева для YouTubе-канала ТНТ4. В шоу «ДВСВАГННО» юморист предстал в образе эпатажного дяди Вити, который приглашает в гости разных звезд. Первым стал актер шоу «Импровизация» Антон Шастун.

Соболев задавал ему неудобные вопросы и даже предлагал потрогать грудь администратора. А затем и вовсе прошелся по коллегам Шастуна.

«Сережа Матвиенко, Дима Позов, Арсений Попов не менее талантливые и крутые импровизаторы. Если бы не они, ничего бы не получилось. А! И Паша Воля. Он, помимо Comedy Club, ведет шоу «Импровизация», передачу «Двое на миллион»…», — начал Антон Шастун. «У меня просто вопрос к этому каналу. Какого фига я веду только одно шоу? Я тоже бездарный комик!» — перебил Антона Илья.

Добавим, что судьба шоу пока не решена. Создатели отмечали, что в случае негативного отзыва пользователей сети, его могут снят с эфира.

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