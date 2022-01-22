Увезли в больницу: в ДТП с участием Арнольда Шварценеггера сильно пострадала женщина

Сам актер отказался от медицинской помощи.

В ДТП с участием актера Арнольда Шварценеггера сильно пострадала женщина, водитель второй машины, участвовавшей в аварии. Сейчас она находится в больнице. С ней работают медики.

Как сообщил один из свидетелей происшествия, Арнольд Шварценеггер вел внедорожник Yukon, когда он столкнулся с красным Prius. В результате машина звезды боевиков начал переворачиваться и оказался на крыше Prius.

Отметим, что столкновение было таким сильным, что в автомобиле Шварценеггера сработали подушки безопасности. Сам актер от медицинской помощи отказался.

Напомним, что авария с участием Арнольда Шварценеггера случилась в Калифорнии. Сейчас полиция устанавливает все детали происшествия, сообщает tmz.com.

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