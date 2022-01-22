«Какая красивая теща у Тарасова!»: Костенко запечатлела стройную маму в купальнике

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми улетели на Мальдивы. Компанию им составила мама модели – Виктория Владимировна. Накануне Анастасия решила показать ее в инстаграме. Она запечатлелась с родительницей, которая была в купальнике. Снимок вызвал восторг фанатов.

«Какая красивая теща у Тарасова! Невероятная красотка! Какая приятная женщина», — писали восторженные пользователи Сети.

К слову, Виктория Владимировна также как и Анастасия является многодетной мамой. Ей 46 лет. Костенко не раз отмечала, что во всем старается равняться на свою родительницу.

Напомним, Анастасия Костенко стала многодетной мамой осенью прошлого года. Модель родила футболисту Тарасову долгожданного сына Алексея. Также у пары подрастают две дочки — Милана и Ева.

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