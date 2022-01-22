«Оленька отправила мать умирать в дом престарелых»: сын Алибасова – о семье Шукшиных

Бари Алибасов-младший подозревает, что дочь Федосеевой-Шукшиной уже переписала на себя квартиру на улице Бочкова.

Сын продюсера Бари Алибасова в беседе с Teleprogramma.pro высказал свое мнение по поводу того, что 83-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в доме престарелых.

«Мне об этом рассказал мой адвокат Саша Бенхин. Лида у нас была четыре дня назад. Гостила у отца. Папа, конечно, был счастлив. Потом он уехал на мероприятие, а она отправилась домой на такси. Ей стало скучно у нас доме без него. Про дом престарелых она ничего не говорила». Бари Алибасов-младший

Как отметил Алибасов-младший, легендарная актриса, скорее всего, даже не в курсе, что ее постоянно возят в дом престарелых. «Ей говорят, что якобы туда отправили на лечение. Ее дочь Оленька могла переписать на себя квартиру на Бочкова и отправить мать умирать в дом престарелых. Надо понять, есть ли медицинское обоснование, что Лида должна находиться в доме престарелых. Оля сейчас начнет защищаться. Якобы не может ухаживать за мамой. Но пожилым людям всегда лучше дома, чем в подобном месте. Там в доме престарелых одна санитарка, которая уточки носит. Возможно, это афера по отниманию квартиры у пожилой мамы», — заметил сын Алибасова.

Ранее стало известно, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина угодила в тот же дом престарелых, где последнее время находился актер Леонид Куравлев. Дочь звезды Ольга заявила, что у нее нет времени ухаживать за пожилой мамой.

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