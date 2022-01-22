«Вечная инвестиция»: Хромченко посоветовала свитеры, которые будут в моде всегда

Теплая вещь с такой расцветкой не потеряет актуальности никогда.

В середине календарной зимы Эвелина Хромченко на программе «Модный приговор» призвала модниц обратить внимание на актуальнейшую вещицу сезона – теплый свитер.

Помимо прочих вязаных кофт, конкретно эту модель отличает ее вечная актуальность. Фэшн-эксперт имеет в виду расцветку с фольклорными скандинавскими мотивами.

«Нордический свитер – это жанр в моде, и каждое десятилетие он всплывает на гребень волны. Мы помним такие модели и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е, и в 2000-е. Интерес к ним может расти, может угасать, но тем не менее, будьте уверены – это совершенно вечная инвестиция. Свитер такого типа никогда не выйдет из моды просто потому, что он имеет фольклорные мотивы», — объяснила стилист.

Причем, вписать такие фольклорные вещи в свой гардероб не составит труда. Поскольку, объясняет Хромченко, они сами по себе непринужденны и соседствуют с любыми комплектами, особенно построенными на геометрии.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!