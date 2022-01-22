«Ее волеизъявление»: адвокат Федосеевой-Шукшиной рассказал подробности нахождения актрисы в доме престарелых

Вслед за Леонидом Куравлевым в частный дом престарелых «Идиллия» отправилась и 83-летняя Лидия Федосеева-Шукшина. Туда ее привезла дочь Ольга. Известно, что актриса выбрала комнаты с видом на парк, ей составили персональное меню и уже назначили курс необходимых процедур.

К слову, стоимость нахождения в пансионате – 7100 рублей в сутки. Адвокат звездной семьи Юлия Вербицкая-Линник отметила, что Федосеева-Шукшина отправилась в дом престарелых по собственному желанию.

«Абсолютно ее волеизъявление, и когда она устанет там находиться и захочет вернуться домой, мы увидим ее дома», — цитирует Вербицкую-Линник 5-tv.ru.

Тем временем сын пятого мужа Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасова — Бари-младший остался в шоке от таких новостей и намерен спасать артистку.

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