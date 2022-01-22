«Ходит туда-сюда»: Хлебникова скитается по знакомым

Артистку выписали из больницы после того, как она пострадала при пожаре.

Осенью прошлого года в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. В этот момент артистка была в своей комнате, где и началось возгорание. В результате Марина сильно пострадала. У нее обгорело лицо и тело. Почти два месяца она провела на больничной койке.

Накануне Хлебникову выписали из больницы, но попасть домой не может. В двухуровневой квартире нужно сделать ремонт. Поэтому теперь певица живет у знакомых. А чтобы никого не стеснять, она периодически переезжает от одних к другим.

«Ходит туда-сюда», — сказала ее подруга Наталья Гулькина.

Также Гулькина отметила, что Марина Хлебникова чувствует себя хорошо и планирует сделать пластическую операцию, чтобы избавиться от ожогов. В планах артистки – вернуться на сцену.

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