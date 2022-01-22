Минимум одежды: Рудова в топе с лямками на груди и микрошортиках подразнила рельефными формами

Актриса сделала селфи во время тренировки.

Звезда экрана Наталья Рудова продолжает свой путь к совершенству – девушка с прошлой осени активно худеет, добиваясь идеальных пропорций фигуры. В новом году красотка приобрела беговую дорожку и теперь ежедневно шагает в направления своей мечты.

На очередную тренировку Рудова надела минимум одежды. Она блеснула рельефными формами в алом комплекте, состоящем из кроп-топа с перекрестными лямками на груди и микрошортиков. Дефилируя на дорожке, актриса сняла видео для подписчиков.

Напомним, Наталья Рудова прославилась благодаря сериалу «Татьянин день», также она снялась в комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым.

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