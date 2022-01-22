Неожиданно: Дмитрий Шепелев кардинально сменил имидж

Дмитрий Шепелев решил кардинально сменить имидж. 39-летний телеведущий покрасил волосы в блонд. Результатом процедуры он поделился в своем инстаграме, поинтересовавшись у фанатов, идет ли ему такой оттенок.

«Как вам мой новый цвет?» — написал Шепелев.

Большинство фолловеров телеведущего выступили против такого преображения. В комментариях фанаты писали, что переживают за Дмитрия, ведь он мог сжечь свои волосы.

Добавим, сейчас шоумен полностью погружен в семейные дела. Он сумел создать крепкую и дружную семью с Екатериной Тулуповой, которая весной 2021 года родила ему второго сына. Мальчика назвали Тихон. Также супруги воспитывают сына Платона от Жанны Фриске и дочь Екатерины от первого брака.

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