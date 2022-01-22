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Леди в черном: Каролина Севастьянова в кожаной мини-юбке и рубашке с бахромой до колен вышла в свет

Гимнастка посетила один из ресторанов Монако.

Леди в черном: Каролина Севастьянова в кожаной мини-юбке и рубашке с бахромой до колен вышла в свет
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась домой, в Монако, где проживает последние годы, из отпуска. Красавица встречала новый год, а также отдыхала все каникулы на острове Сен-Бартелеми с подругой.

В минувшую пятницу Севастьянова решила развеяться и выгулять карибский загар, нарядившись в кожаную-мини-юбку и рубашку с бахромой ниже колен. Каким получился образ, модница показала своим поклонниками в Instagram. Дополнили образ сапоги-казаки и ремень в ковбойском стиле.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s

Напомним, Севастьянова выиграла Олимпиаду-2012 в командном многоборье по художественной гимнастике. В том же году она закончила спортивную карьеру.

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