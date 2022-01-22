Джованни Урганти ждут в Сан-Ремо: после новогоднего шоу «Ciao, 2021» Ургант стал кумиром в Италии

Создатели шоу «Вечерний Ургант» в этом году вновь отличились. На Первом канале вышел уже второй выпуск музыкальной видеодискотеки на итальянском языке в стиле фестиваля Сан-Ремо 80-х — «Ciao, 2021». Первый в прошлом году произвел небывалый фурор среди жителей Аппенин, второй повторил его судьбу.

В первую неделю после публикации выпуск на YouTube посмотрели четыре миллиона пользователей, половина из них – итальянцы. Комментарии один другого лестнее.

В программе задействованы российские звезды, имена которых звучат на итальянский лад. Сами они общаются на языке Адриано Челентано и Моники Беллуччи, как и президент Владимир Путин, поздравляющий в финале программы зрителей с Новым годом.

«Я итальянец и могу сказать, что песня «In un momento» запросто могла бы выиграть фестиваль в Сан-Ремо в 80-х, просто идеально итальянская. Отличные русские друзья!»,

«Боялся смотреть, так как думал что по сравнению с первым выпуском будет разочарование, потому что Ciao 2020 неповторимо. Но оказалось авторы нашли много новых шуток, каламбуров и творческих номеров. Чиабатта лучшая»,

«Мои дорогие русские друзья, я тронут вашей любовью к Италии, шоу было прекрасным, и вы были очень хороши, как только я увидел вашего президента в конце шоу, говорящего по-итальянски и поздравляющего всех, я зааплодировал», — не скупятся на эмоции фолловеры.

На Первом канале рассказали, что в Италии музыкальную программу уже всерьез изучают критики. Звезда Сан-Ремо Ал Бано тоже посмотрел выпуск, в котором передавал привет под именем Алик Банов. И остался в восторге. А в феврале итальянские поклонники ждут Ивана Урганта, то есть Джованни Урганти, на фестивале в Сан-Ремо.

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