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«Вышла в тираж, старушка»: пышная грудь Анфисы Чеховой едва поместилась в кадр

Телезвезда отдыхает на Сейшелах.

«Вышла в тираж, старушка»: пышная грудь Анфисы Чеховой едва поместилась в кадр
Анфиса Чехова. Фото: Global Look Press

Пока большая часть российского шоу-бизнеса греется на Мальдивах и в Дубае, Анфиса Чехова решила открыть для себя новое направление. 44-летняя телеведущая отдыхает на Сейшелах. Яркими кадрами из отпуска она делится в своем инстаграме.

На этот раз Анфиса позировала в синем бикини, акцентировав внимание на своих пышных формах.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

«Фото в купальнике на фоне фотообоев. На Сейшелах, куда не встань, попадешь на фотообои. Фотографии получились прямо на обложку журнала «Максим». Но меня туда уже сниматься не зовут. Вышла в тираж, старушка. Буду радовать своих подписчиков. Тем более, что тираж моего инстаграма на порядок больше тиража журнала «Максим», — заявила Чехова.

Добавим, что на Сейшелах Анфиса остановилась в роскошном отеле на вилле с собственным бассейном. Причем, живет там телезвезда бесплатно – взамен рекламируя отель.

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