«Потерять рассудок»: Кошкина вальяжно разлеглась в гамаке, показав свою настоящую грудь

Яна Кошкина наслаждается отдыхом на Мальдивах. В своем инстаграме она поделилась снимком, где позировала, вальяжно раскинувшись в гамаке. Яна надела розовый топ и короткие шортики.

«Какая же красивая! Сама классная! Так можно потерять рассудок!» — писали пользователи Сети.

Добавим, о личной жизни Яна Кошкина ничего не рассказывает своим фанатам. Периодически ей приписывают самые разные романы со многими представителями шоу-бизнеса. Актриса отмечает, что уже давно привыкла к подобным вещам и никак на это не реагирует.

Напомним, Яна Кошкина получила широкую популярность благодаря ситкому «ЧОП». Недавно, по приглашению Константина Богомолова, она дебютировала на сцене театра.

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