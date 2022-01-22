«Пишет мне по ночам»: Малькова рассекретила нового мужа Макеевой

До встречи с Анастасией Макеевой у Романа Малькова была жена и четверо детей. Бизнесмен был в браке 17 лет и воспитывал четырех наследников. В мае прошлого года он женился на звезде театра и без устали признается ей в любви. Однако Светлана Малькова призналась, что бывший муж уделяет ей внимание.

«Я заблокирована у Романа, видимо, его жена узнала о том, что он пишем мне по ночам. Ревнует? И правильно делает, ведь 17 лет — это не просто так. Какие же лицемерные эти люди…» — написала Малькова.

Напомним, старший сын Мальковых перебрался к отцу и мачехе в Москву, а художница осталась в Словении. Она воспитывает троих детей.

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