Когда юбка превратилась в пояс для чулок: что произошло после того, как Клава Кока в мини закинула ногу на ногу

Откровенный наряд с подвязками обнажил то, что обычно скрыто от посторонних.

Певица Клава Кока не смогла провести полноценный больничный отпуск и уже улетела на гастроли. Девушка после падения на склоне Куршевеля передвигается с трудом – травма ноги требует восстановления, время на которое в плотном графике артистки просто не нашлось.

На сцену Кока выходит без костылей и даже старается танцевать. Не стала красотка отказываться и от своих откровенных сценических нарядов. Она облачилась в белую рубашку и мини-юбку с вшитыми подвязками и коротала время, снимая забавные ролики для соцсетей.

В окружении своего шоу-балета, состоящего из одних парней, красотка закинула ногу на ногу, позабыв про суперкороткое мини. После этого от юбки ничего не осталось – по сути, она превратилась в пояс для чулок, обнаживший мясистые бедра хозяйки.

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