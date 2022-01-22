Романтика в большом городе: невестка Орбакайте и внук Пугачевой слились в страстном поцелуе посреди Таймс-сквер

Вот и еще одни звездные каникулы подошли к концу. Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков весь январь с женой Аленой Красновой отдыхал в США. Сюда пара прилетела сразу после Нового года и смогла провести незабываемые пару недель вдали от дома и забот.

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Красивой точкой отпускной истории Преснякова и Красновой стало романтичное видео, на котором пара посреди главной улицы Нью-Йорка Таймс-сквер сливается в страстном поцелуе – только он и она, а остальное – суета.

«Это были самые лучшие каникулы!», — сообщила подписчикам красотка.

Напомним, невестке Орбакайте Алене Красновой 24 года, она замужем за внуком Пугачевой с 2017 года. Наследниками обзаводиться они не торопятся – хотят вдоволь пожить для себя.

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